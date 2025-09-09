Birleşmiş Milletler: Her üye ülkenin soykırımı önleme sorumluluğu ve görevi var

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soykırım işleyen bir ülke olarak İsrail'in Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Bu Suçun Önlenmesi Günü'ne ilişkin karar tasarısında 'gözlemci devletler' ifadesini değiştirme girişiminin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından nasıl karşılandığına dair sorusunu yanıtladı.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri, İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Soykırımın Önlenmesi Özel Temsilcisi, dünyadaki çeşitli durumlar konusunda büyük endişe duyuyor" vurgusunu yaptı.

BM üyesi ülkelerin yükümlülüklerine dikkati çeken Dujarric, "Bu örgütün her bir üye devletinin soykırımı önlemek için elinden geleni yapmak gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır" açıklamasında bulundu.

127 ÜLKE KARŞI ÇIKTI

İsrail, 5 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda soykırım anma kararına sunduğu değişiklik önergesi ezici çoğunlukla reddedilince büyük ölçüde yalnız kalmıştı.

Değişiklik önergesi karardaki 'gözlemci devletler' ifadesinin 'Genel Kurul gözlemcileri' ile değiştirilmesini öngörüyordu.

Bu girişim, geniş ölçüde Filistin'in BM'deki statüsünü küçültme çabası olarak değerlendirildi.

Oylamada İsrail, ABD, Tonga ve Marshall Adaları değişiklik lehinde oy kullanırken 127 ülke karşı çıktı, 7 ülke ise çekimser kaldı.