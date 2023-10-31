Birleşmiş Milletler: İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez Birleşmiş Milletler, Gazze'de insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

AA & Ensonhaber

İsrail, üç haftayı aşkın süredir 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden saldırı düzenliyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

BM: İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı kaç oldu? Çatışma ya da trajedileri karşılaştırmak amacıyla sormuyorum. Tüm can kayıpları trajiktir ancak bugün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 14 insani yardım çalışanı ve 9 bin 900 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'de henüz 1 ay dolmadan sivil can kaybı bu rakamlara yaklaştı ve hayatını kaybeden insani yardım çalışanı çok daha fazla. Uluslararası toplum bu konuda ciddi endişe sergiliyor. BM'nin bu endişeleri giderme konusunda adım atma niyeti var mı?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısının 66 olduğunu belirtti.

İnsani yardım çalışanlarının dünyadaki farklı çatışmalarda hep ön saflarda olduğuna dikkati çeken Dujarric, bazı bölgelerde sayıların çok daha yüksek olabildiğini dile getirerek, "İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Bu durumun Güney Sudan, Ukrayna ve şimdi de Gazze'de görüldüğünü kaydeden Dujarric, Gazze'de yaklaşık 13 bin insani yardım çalışanının görev yaptığını anımsattı.

Dujarric, çoğu personelin Filistinli olduğunun ve çok zor koşullarda insanlara yardım etmeye çalıştığının altını çizerek, "Gazze halkına ellerinden gelen yardımı sağlamak için çaba sarf ediyorlar" dedi.