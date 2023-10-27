Birleşmiş Milletler'den ABD Başkanı Joe Biden'ın tepki çeken sözlerine yanıt geldi İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin güncel verilerini Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan aldıklarını belirten Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, "Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok" açıklamasında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.

İsrail, üç haftadır hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'nde orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim" şeklindeki sözler tepki toplamıştı.

Birleşmiş Milletler'den yanıt

Birleşmiş Milletler'den (BM) Biden'a yanıt geldi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

Biden'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Dujarric, BM'nin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerini kullandığını, sahada ise 13 bin BM personeli bulunduğunu belirtti.

"Rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok"

Dujarric, "Sahada ne olup bittiğine dair gerçekçi bir durum değerlendirmemiz olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok" diyen Dujarric, BM'nin tam olarak rakamları teyit etme imkanı bulunmadığına ancak BM'ye bağlı sağlık tesisleri ve sığınaklara bakıldığında durumun ciddiyetinin açıklık kazandığına işaret etti.