Birleşmiş Milletler'den Angela Merkel'e iş teklifi

Guterres, Merkel'den New York'ta yeni bir görev üstlenmesini istedi.

16 yıllık görev süresinin sonunda başbakanlık koltuğunu Olaf Scholz'a devreden Angela Merkel, bundan sonraki hayatında dinlenip kitap okuyacağını söylemişti.

New York merkezli Birleşmiş Milletler'in, Almanya'nın eski Başbakanı Merkel'e iş teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

GUTERRES, MERKEL'İ NEW YORK'TA GÖRMEK İSTİYOR

Bild gazetesi, "Guterres, 67 yaşındaki Merkel'i Birleşmiş Milletler'de danışmanlık rolü için New York'a getirmek istiyor." diye yazdı.

BAŞKANLIK POZİSYONU ÖNERİLDİ

Haberde, Guterres'in, Merkel'den küresel kamu malları konusunda üst düzey bir danışma organına başkanlık etmesini istediği kaydedildi.

Eski Alman siyasetçiye söz konusu teklifin mektupla iletildiği belirtildi.

GUTERRES'İN AÇIKLAMASI

Küresel Kamu Malları Danışma Kurulu, Guterres'in ocak ayı başlarında başlayan ikinci döneminde Birleşmiş Milletler reformu konusundaki önde gelen projelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Geçen yıl BM'nin dönüştürülmesiyle ilgili raporunda, Guterres şunları aktardı:

"Eski liderler tarafından yönetilen üst düzey bir danışma kurulundan küresel kamu mallarını ve diğer ortak endişe alanlarını belirlemesini isteyeceğim."

"SALGIN, İŞ BİRLİĞİNDE BOŞLUKLARA NEDEN OLDU"

BM Genel Sekreteri'ne göre, koronavirüs salgını, uluslararası iş birliğinde büyük boşluklar ortaya çıkardı.