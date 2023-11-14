Birleşmiş Milletler'den Gazze'de insanlık namına acil insani ateşkes çağrısı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'insanlık namına acil insani ateşkes' çağrısı yaptı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, gece-gündüz demeden Gazze Şeridi'ne yönelik 39 gündür devam ettiği saldırılarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız halkı bombalıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana 11 bin 320 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bin 200 ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

BM'den ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek 'insanlık namına acil insani ateşkes' çağrısında bulundu.

BM Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Guterres'in Gazze'deki hastanelerdeki korkunç durumdan ve yüksek sayıdaki can kaybından çok rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, insanlık namına acil insani ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadesi kullanıldı.