Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Genel Kurulu'nda konuşma yapan animasyon bir dinozorun videosunu yayınladı.

Küresel ısınma nedeniyle gün geçtikçe artan dünyanın ortalama sıcaklıkları, birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı da (UNDP) iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında video yayınlandı.

Dikkat çeken videoda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan animasyon bir dinozor dünya liderlerine ‘insan türünün yok oluşa doğru giderken iklim değişikliğine ağır etkileri olan fosil yakıtlara milyarlarca para harcadığı’ mesajını verdi.

Birleşmiş Milletler'den iklim değişikliğine dinozorlu farkındalık VİDEO



DİNAZOR İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GETİRDİĞİ TEHLİKELERE VURGU YAPILDI

Dinozorun animasyon olarak yerleştirildiği videoda, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki ünlü Genel Kurulu Salonu’na giren dinozor, dinozorların soyunun göktaşlarıyla yok olduğunu ifade ederek insanlığın kendi yok oluşunu fosil yakıtlara milyarlarca dolar harcayarak hazırladığını vurguladı.

"İNSANLARIN MAZERET ÜRETMEYİ BIRAKMASI LAZIM"

Dinozor daha sonra şaşkın diplomatların bakışları altında konuşmasına şöyle devam etti;

"İnsanların mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlama zamanı geldi… Bu parayla (fosil yakıtlara ödenen) yapabileceğiniz diğer tüm şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin...tüm türünüzün yok olması için ödeme yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?"