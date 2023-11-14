Blinken'ın Gazze itirafı: Bakanlık içinde anlaşmazlık var ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlık çalışanlarına elektronik posta gönderdi. Blinken, Gazze konusunda çalışanlar arasında farklı görüşlerin varlığına işaret etti.

AA & Ensonhaber

ABD yönetimi, İsrail'in kanlı saldırılarına maruz kalan Gazze konusunda ikiye bölündü.

Başkan Joe Biden yönetimi, çatışmaların durdurulması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemekle, aksine İsrail'in saldırılarını körükleyici adımlar atmakla suçlanıyor.

Washington'daki bölünmüşlük, Dışişleri Bakanlığı'na yansıdı.

Bakanlık içinde anlaşmazlık var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre Blinken, bakanlık çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların derin bir bedel ödettiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, "bunu kendisinin de hissettiğini" kaydetti.

"Gazze ile Batı Şeria birleşmeli"

Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtti.

Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir." ifadelerine yer verdi.

ABD'li 100 diplomattan tepki

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.

Biden ve yönetimine dava açıldı

ABD merkezli insan hakları örgütü "Anayasal Haklar Merkezi (CCR)", Gazze halkına yönelik "soykırımı" önleyemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine dava açtığını bildirdi.

CCR, aralarında "Al-Haq" ve "Defense for Children International" gibi sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu çok sayıda Filistinli grup adına şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, "Bu dava, Filistinliler adına, dünyadaki en temel ve önemli yasal ve ahlaki yükümlülüğü yani bir halkın yok edilmesi anlamına gelen soykırımı önleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmekte başarısız oldu"

Gallagher, ABD'nin "soykırımı" sürdürmek yerine bunu önlemek gibi açık ve bağlayıcı bir yükümlülüğü bulunduğunu ancak bu dehşeti sona erdirmek için yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu vurguladı.