Bloomberg: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor Gizli belgelere ulaşan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Biden hükümetinin sessizce İsrail'e silah gönderdiğini açıkladı. Haberde, silahlar halihazırda Avrupa'daki stoklardan temin edilmeye çalışılıyor denildi.

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İsrail ablukasındaki Gazze'den kritik haberler gelmeye devam ediyor...

Pentagon belgelerine ulaşan Bloomberg, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımı yazdı.

Belgelerde İsrail'e gönderilen ve tedarik edilmeye çalışılan silahların listesi de yer alırken Pentagon, konu ile ilgili açıklama yapmaya yanaşmadı.

"Sessizce sevkiyatlar sürüyor

Bloomberg tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Silahlar halihazırda sessizce sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor.



Örneğin ekim sonu itibarıyla 36 bin mermilik 30 mm top mühimmatının tamamı, talep edilen M141 sığınak avcısı mühimmatından bin 800 adet ve en az 3 bin 500 gece görüş cihazı teslim edildi.

İç stoklardan silahlar gönderiliyor

Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD sanayi kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını" söyledi.

İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken insan hakları savunucuları, Washington'a İsrail hükümetine net destek sağlamayı bırakması ve silah transferlerine son vermesi çağrısında bulundu.

Her yıl milyar dolarlık sevkiyat

ABD, İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

İddialar sonrası İsrail hastaneye girdi

İsrail askerleri, Beyaz Saray'ın iddiası sonrası Şifa Hastanesi'ne girdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Biden'ı sorumlu tutuyoruz' denildi.