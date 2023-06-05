Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini Hakan Fidan'a devretti

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Dışişleri Bakanlığı'nda yeni bir dönem başladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kaine çerçevesinde görevi Hakan Fidan'a devretti.

Çavuşoğlu, devir teslim töreninde şunları söyledi:

Türk Hariciyesi bir an bile olsun tereddüt, korku, tedirginlik göstermiyordu. Bayrak bir büyükelçiden, bir başkonsolostan, bir memurdan diğerine geçiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi nail olmak istedim.



Her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım.