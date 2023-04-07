Bloomberg: Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bariz şekilde karizmadan yoksun Kılıçdaroğlu'nun sakin olduğu fakat karizmatik olmadığı belirtildi. CHP Lideri'nin ideolojik farklılıklara sahip destekçileriyle aynı tarafta yer aldığına dikkat çekilerek, kendisini bekleyen zorluklar sıralandı.

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ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefeti yakından takip ediyor.

6'lı masayla ilgili analiz yayınlayan medya organı, "Türkiye'nin Gandhi'sinin Lincoln'den ders alması gerekebilir" dedi.

Bloomberg'ün Kılıçdaroğlu analizi

Muhalefete ve adayına izlemeleri gereken yol haritası sunulan analizde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "hırslı müttefiklerini yanında tutmak için başka bir tarihi figürün liderlik becerilerinin bir kısmını kullanabileceği" belirtildi.

"Karizmadan yoksun"

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına, "Sakin, evet. Karizmatik mi? Hayır." notu düşüldü. Ayrıca, "Muhalefet adayı Kılıçdaroğlu, bariz bir şekilde karizmadan yoksun." ifadesi kullanıldı.

Abraham Lincoln'ü örnek almasını istediler

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'na, ortaklarını yanında tutabilmek için öneride bulunuldu:

Müttefiklerini yanında tutmak için Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarihi figürün liderlik becerilerine ihtiyacı olacak: (ABD'nin eski Başkanı) Abraham Lincoln.

Muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluk

Anayasa'da bazı değişiklikler yapmak isteyen muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinildi:

Anayasayı kökten değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması ve Millet İttifakı'nın Meclis'te beşte üç çoğunluk kazanması gerekecek. Bu olası değil.

"Dörtlü, siyasi ideolojide ayrılıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ideolojik farklılıklarının bulunduğu anımsatıldı:

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda onu bekleyen bazı zorluklar, ekibinin hırslarından ve gündemlerinden kaynaklı olabilir.



Dörtlü, siyasi ideolojide ayrılıyor: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sosyal demokrat, Akşener milliyetçi ve Yavaş ikinci kamptan eski kampa geçti.

Çoklu cumhurbaşkanı yardımcılığı: İstikrarsız düzenleme

CHP Lideri'nin kazanma ihtimaline ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları konusuna değinilerek, çoklu yardımcılık sisteminin risklerinden söz edildi ve Lincoln ile ilgili yazılan "Rakipler Takımı" adlı kitap hatırlatıldı: