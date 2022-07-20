BM açıkladı: Çin nüfusu 2023'ten itibaren düşecek

BM tarafından açıklanan 'Dünya Nüfus Beklentileri 2022' raporuna göre Çin nüfusunda önümüzdeki yıllarda ciddi düşüşler yaşanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl açıklanan veriler kapsamında rekor düzeyde düşük doğum kaydeden Çin'de, tüm zamanların en yüksek düşüşü yaşanmıştı.

Son yıllarda azalan nüfus artış hızı da gelecek yıllarda ülke nüfusunun azalacağını gözler önüne serdi.

Bu kapsamda "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunu yayımlayan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Çin nüfusunun 2023'ten itibaren azalacağını belirtti.

Çin Hindistan'ın gerisinde kalacak

Raporda 1,4 milyarı aşan nüfusa sahip olan Çin'in 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceğine dikkat çekilirken, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı belirtildi.

Hindistan nüfusu 2050'de 1 milyara çıkacak

Bu kapsamda açıklanan verilere göre, 2022 yılında Çin'in nüfusu 1 milyar 426 milyon iken, 2050'de 1 milyar 317 milyona düşeceği, Hindistan'ın nüfusu ise 1 milyar 412 milyon iken, 2050'de 1 milyar 668 milyona çıkacağına dikkat çekildi.

Nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde

Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor. Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu açıklandı.

Çin'de 2021'de nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Nüfus artış oranı binde 0,34'te kaldı

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin nüfusu, 2021'de yalnızca 480 bin kişi artarak yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 412 milyon 600 bine ulaştı.

Doğum oranı binde 7,52, ölüm oranı binde 7,18 olurken, nüfus artış oranı binde 0,34'te kalmıştı.

Yeni doğan bebek sayısı azaldı

2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11,5 azalmıştı.

Doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı olmuştu.

Çalışan nüfus sayısı düşecek

AA'nın aktarımına göre; BM verilerine göre, Çin'de 2012'den beri azalmakta olan çalışma çağındaki nüfusta, yüzyılın geri kalanında büyük kayıplar olacak.

2022'de 984 milyon olan çalışma çağındaki nüfus, 2050'de 767 milyona, 2100'de ise 378 milyona gerileyecek.

Nüfusun azalması ve yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesini zorlaştıracağı öngörülüyor.