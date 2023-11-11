BM Acil Yardım Koordinatörü: Gazze'de sivillerin vurulmasının haklı gerekçesi olamaz Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Gazze'de Kaçmaya çalışan hasta ve sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya platformu X'ten Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'de sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

Paylaşımında, hastanelerin güvenli bir yer olması gerektiğini belirten Griffiths şunları söyledi:

Sağlık tesislerinin savaş eylemleriyle elektriksiz, yiyeceksiz ve susuz bırakılması ve kaçmaya çalışan hasta ve sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu vicdansızlıktır, kınanması gerekir ve son bulmalıdır.

Hastaneler için çağrı yaptı

Griffiths, "Hastanelere ihtiyacı olanlar, oranın bir savaş alanı değil sığınma yeri olduğundan emin olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)