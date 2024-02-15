BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Refah’a saldırı ihtimali uykumu kaçırıyor Birleşmiş Milletler yetkilisi, Filistinlilerin gidecek güvenli yeri kalmadığını söyledi. Griffiths, saldırı ihtimalinin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Refah'a saldırı planına tepki gösterdi.

Griffiths, İngiltere merkezli Sky televizyonuna verdiği demeçte, Gazze’ye yardım ulaştırmakta güçlük çektiklerini söyledi.

BM yetkilisi, “Eğer Refah’a saldırırlarsa ve Refah kapatılırsa, bu daha da zorlaşır.” değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenli diyebileceğiniz hiçbir yer yok"

Griffiths, Gazze’de insanların gidebileceği güvenli bir yeri olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Onları güvenli bir yere tahliye etme fikrinin de yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz.



Elinizi kalbinizin üzerine koyup burası gidilecek güvenli diyebileceğiniz hiçbir yer yok.

"Saldırı ihtimali uykumu kaçırıyor"

İsrail’in saldırıları altındakilerin nereye gidip gitmeyeceğinin kendi tercihleri olduğunu işaret eden Griffiths, halkın zorla taşınmasına dahil olmayacaklarını daha önce de söylediklerini yineledi.

Griffiths, Gazze’de yaşananların bugüne kadarki tecrübeleri arasında en kötü insani kriz olduğunun altını çizerek, “Refah’a saldırı ihtimali geceleri uykumu kaçırıyor.” ifadelerini kullandı.

"Hamas bizim için bir terör örgütü değil"

İsrail’in “Hamas’ı ortadan kaldırma ve gelecekteki müzakerelerin bir parçası yapmama planının” gerçekçi olup olmadığı sorulan Griffiths, şu yanıtı verdi:

Bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Hamas bizim için bir terör örgütü değil, biliyorsunuz ki siyasi bir hareket.



Ancak onların isteklerini de içeren müzakere edilmiş bir çözüm olmadan bu grupları yerinden etmenin çok zor olduğunu düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)