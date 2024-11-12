BM, Avrupa'ya geçen Ukraynalı mültecilere ilişkin verileri paylaştı

AA

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası Ukraynalı mülteciler, farklı ülkelere göç etmeye devam ediyor.

Ukraynalı vatandaşların göçüne ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuştu.

Burada değerlendirmelerde bulunan Clements, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını anımsatarak, yoğun saldırılar ve zorlu kış mevsiminin başlamasıyla sivillerin ihtiyaçlarının da arttığının altını çizdi.

"ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİNİN YÜZDE 65'İNİN KAYBOLMASINA YOL AÇTI"

Clements, şu açıklamalarda bulundu:

Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji altyapısını tahrip etmesi, son aylarda enerji üretim kapasitesinin genel olarak yüzde 65'inin kaybolmasına yol açtı. Saldırılar devam ediyor; elektrik, ısıtma ve su kaynaklarını aksatıyor.

Ağustostan bu yana ülkenin doğusundaki yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Clements, bunların çoğunun çatışmaların yaşandığı bölgelerden tahliye edildiğini bildirdi.

"AVRUPA'YA 400 BİN UKRAYNALI YENİ MÜLTECİ GEÇTİ"

Clements, Ukrayna içinde yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden edildiğini ve ülke dışına sığınan 6,7 milyon kişinin bulunduğunu belirterek, "Savaştan ve bombalardan korunmak için 2024'ün başından ağustosa kadar Avrupa'ya 400 bin Ukraynalı yeni mülteci geçti." dedi.

Clements, Ukrayna'da çok sayıda çocuğun eğitimlerine çevrim içi devam ettiğini, sosyal etkileşim ve sınıf deneyimlerinden de mahrum kaldığını aktarıldı.

Ayrıca, Harkov gibi bölgelerde çocukların hava saldırılarından kaçmak için yer altı sığınaklarında eğitim gördüğünü de bildiren Clements, bu alanların doğal ışık ve oyun alanları olmadığına dikkat çekti.