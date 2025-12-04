BM: Bu yıl 378 bin Suriyeli mülteci Lübnan'dan ülkesine döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve BMMYK işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan hükümet planının 12. aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı.

"2025'TE 378 BİN SURİYELİ DÖNDÜ"

BMMYK, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'dan ülkesine dönen BM'ye kayıtlı Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, 2025'te 378 bin Suriyeli mültecinin ülkesine dönüş yaptığı belirtildi.

Lübnan'dan yapılan açıklamada ise hükümetin gönüllü dönüş planı kapsamında başkent Beyrut'ta toplanan bir grup Suriyelinin, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçtiği ifade edildi.

LÜBNAN'DA SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNDE AŞAMALI PLAN

Lübnan hükümeti Haziran'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 1,8 milyon Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.