BM, donarak ölen göçmenler nedeniyle Yunanistan'ı suçladı

Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Mantoo, "Acil soruşturma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Yunanistan'ın göçmenlere zulmü, Birleşmiş Milletler'in (BM) gündemindeydi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne ilişkin acil soruşturma çağrısı yaptı.

CAN KAYBI 19'A ÇIKTI

Edirne'nin İpsala ilçesinde 7 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi.

"ŞOKE OLDUK"

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.

Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'IN EYLEMLERİ İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz." dedi.

GERİ İTİLEN GÖÇMENLER DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, dün yaptığı açıklamada, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizmişti.

ERDOĞAN: SEYİRCİ KALMAK YENİLİR, YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.