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    BM: Dünya en ciddi gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya

    Birleşmiş Milletler yayınladığı raporda, dünyanın Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulunuldu.
    • 08.06.2022 - 20:24
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 20:25
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    BM: Dünya en ciddi gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, savaşın etkileri tüm dünyayı vurmaya devam ediyor.

    BM, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

    Rapora göre, 94 ülkede 1,6 milyar kişi Ukrayna savaşının etkileri ile karşı kaşıya ve artan gıda ve petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor.

    Dünya en ciddi krizle karşı karşıya

    Rapor, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

    "Savaş eşi benzeri görülmemiş ekonomik kaos getiriyor"

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor." uyarısında bulundu.

    "Hiçbir ülke bu savaşın etkileirnden kaçamayacak"

    Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

    Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırmak, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı.

    BM: Dünya en ciddi gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya #1

    BM: Dünya en ciddi gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya #2


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