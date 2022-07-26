Petrol
100.08
-0.11%
Euro
18.1089
-0.51%
Dolar
17.8608
0.50%
Altın
986.82
0.38%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.023
-3.78%
BTXN Coin
9.56
-5.44%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef

    BM, Filistin sorununun çözümsüz bırakılmasına karşı uyarıda bulunarak, nihai hedefin Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.
    • 26.07.2022 - 20:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef

    New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Lynne Hastings, BM'nin Orta Doğu'da barışa katkı sağlayacak nihai hedefinin "BM kararları, önceki anlaşmalar ve uluslararası hukuk doğrultusunda Filistin ve İsrail'de iki devletli çözümün tesis edilmesi" olduğunu söyledi.

    Hastings, "Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözümsüz bırakılması daha da kötüleşmeye yol açacaktır. Filistinliler ile İsrail arasındaki çatışmadaki temel sorunları çözecek meşru bir siyasi sürecin alternatifi yoktur. Olumsuz eğilimleri tersine çevirmek ve Filistin halkını desteklemek için acil adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

    İsrail'in genişleme politikası

    Bu yıl, Filistinlilere ait 399 evin yıkımı ve tahliyesinin 400'den fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığını belirten Hasting, İsrail yerleşimlerinin genişlemesinin "yaşayabilir bir Filistin devleti kurma umutlarını baltalayacağı" uyarısında bulundu.

    Hasting, yıllarca Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim genişlemesinin devam ederek Filistinlilerin kullanabileceği toprakların istikrarlı şekilde azaltıldığına ve yaşayabilir bir Filistin devleti için umutların aşındırıldığına işaret etti.

    BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef #1

    "Durumun kırılganlığı devam ediyor"

    Gazze Şeridi'yle ilgili Hasting, "BM ve diğer ortakların çabaları, hayati insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamaya, insanların ve malların giriş çıkışına ilişkin kısıtlamaları hafifletmeye devam ederken durumun kırılganlığı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

    AA'nın haberine göre Hasting, BM'nin Gazze'ye yaptığı acil gıda yardımının yıl sonuna kadar sürdürülebilmesi için 72 milyon dolara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

    BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef #2

    BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avı pahalıya patladı
    İç Haber

    Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avı pahalıya patladı

    Görüş Bildir