BM: Gazze'deki durumun nereye varacağını göremiyoruz Martin Griffiths, "Planlama konusunda herhangi bir netlik duygusuna veya yarın ne olacağına dair bir fikre sahip değiliz. Gazze'deki durumun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz." dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım, yıkım, işgal ve göçe zorlama politikası, BM'deki sorunlu mekanizmalar nedeniyle engellenemiyor.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye yönelik insani yardımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin güneyinde, kuzeydeki kadar hızlı saldırıların yaşandığını ve siviller için güvenli bir yer bulunmadığını kaydeden Griffiths, bölgede artık insani operasyonlarının olmadığını kaydetti.

Griffiths, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye yardım tırlarının giriş yaptığını ancak bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

"Kerem Şalom Sınır Kapısı yakında açılabilir"

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye erişim konusunda müzakerelerde bulunduklarını kaydeden Griffiths, "Bu kapının yakında açılabileceğine dair umut verici işaretler var." dedi.

"Bunun sonunun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz"

Griffiths,devamında şunları söyledi: