BM Genel Sekreter Yardımcısı: Gazze’de hiçbir yer güvenli değil Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths yaptığı açıklamada, Gazze'nin siviller için güvenli bir şehir olmaktan çıktığını vurguladı. Griffiths, "Gazze'de kimse güvende değil" dedi.

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İsrail'in Gazze'deki soykırımı hız kesmeden devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana korkunç saldırılara maruz kalan Gazze adeta yerle bir olurken, binlerce sivil de can verdi.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan mutabakat sonrasında bölgede ateşkes ilan edilse de, bu sürecin sona ermesinin ardından saldırılar yoğunlaştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

"İmkansız seçimler yapmaya zorlanıyorlar"

Griffiths, "Ne zaman Gazze'de gidişatın artık daha da kötüleşemeyeceğini düşünsek, öyle oluyor. Hayatta kalacak çok az şeyle insanlara tekrar taşınmaları emrediliyor ve birbiri ardına imkansız seçimler yapmaya zorlanıyorlar." dedi.

"İnsanlığa yönelik bu kadar bariz bir saygısızlığa son verilmeli"

"Gazze’de hiçbir yer güvenli değil" diyen Griffiths, şunları söyledi: