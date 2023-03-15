BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Müslüman karşıtı nefretin zehrini yok etmek için harekete geçelim BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, Müslüman karşıtı nefretin zehrini yok etmek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Bu yıl ilk kez Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü düzenleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk kez kutlanan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında mesaj yayınladı.

Genel Sekreter Guterres mesajında,"Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman muhteşem çeşitlilikleriyle insanlığı yansıtıyor. Ancak inançlarından başka bir sebep olmaksızın sık sık bağnazlık ve önyargılarla karşılaşıyor." dedi.

"Müslümanlar nefret dolu söylemlere maruz kalıyor"

Guterres; yapısal, kurumsal ayrımcılığın ve Müslüman toplulukların toptan damgalanmasının ötesinde Müslümanların, kişisel saldırılara, nefret dolu söylemlere maruz kaldığını ifade etti.

Guterres, özellikle Müslüman kadınların cinsiyetleri, etnik kökenleri ve inançları nedeniyle üçlü ayrımcılığa maruz kaldıklarını vurguladı.

Müslümanların karşı karşıya kaldığı artan nefretin münferit bir gelişme olmadığını belirten Guterres etnik milliyetçiliğin, Neo-Nazi beyaz üstünlükçü ideolojilerin ve Müslümanlar, Yahudiler, bazı azınlık Hıristiyan toplulukları ve diğerleri dahil olmak üzere savunmasız nüfusları hedef alan şiddetin yeniden canlanmasının bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

"Ayrımcılığa karşı durmak hepimizin görevi"

Guterres, "Ayrımcılık hepimizi küçültür. Ayrımcılığa karşı durmak hepimizin görevidir." diyerek insan haklarına tam saygı gösteren, dini ve kültürel kimlikleri koruyan politikalarda ısrarcı olunmasının gerektiğini söyledi.

Guterres, "Çeşitliliği zenginlik olarak kabul etmeli ve sosyal uyuma yönelik siyasi, kültürel ve ekonomik yatırımları artırmalıyız. İnternet üzerinden hızla yayılan nefretle mücadele etmek için çalışarak bağnazlığa karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ortak insanlığımızı yeniden teyit ederek bizi bölmeye çalışan güçlere karşı koyalım"

Bin yılı aşkın bir süredir İslam'ın barış, merhamet ve inayet mesajı ile dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham kaynağı olduğunu hatırlatan Guterres, "Her büyük inanç ve gelenek, hoşgörü, saygı ve karşılıklı anlayışın gerekliliğine işaret ediyor. Temelde evrensel değerleri yaşatıyoruz. Bunlar Birleşmiş Milletler Anlaşmasında hayata geçirilen ve adalet, insan hakları ve barış arayışımızın özünde yatan değerler." dedi.

Guterres mesajına, "Bugün ve her gün, bu değerleri gerçekleştirmek için çaba gösterelim ve ortak insanlığımızı yeniden teyit ederek bizi bölmeye çalışan güçlere karşı koyalım." diye son verdi.

Öte yandan BM Genel Kurulu, 2022 yılında aldığı kararla 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak ilan etmişti.