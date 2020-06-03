BM Genel Sekreteri: Ev sahibimiz için endişeliyiz

BM Genel Sekreteri: Ev sahibimiz için endişeliyiz

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li yetkilileri, gösterilere müdahale etme konusunda itidalli olmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından ''Bize ev sahipliği yapan ülke ve BM'nin merkezi New York'ta şiddet olayları görmek çok üzücü.'' mesajını paylaştı.

"IRKÇILIĞI HEPİMİZ REDDETMELİYİZ"

''Şikayetler duyulmalı ama barışçıl ifade edilmeli ve yetkililer gösterilere müdahale konusunda itidalli olmalı.'' çağrısı yapan Guterres, ''Irkçılığı hepimizin reddetmesi gerek.'' ifadesini kullandı.

Guterres, toplumun her kesiminden liderlerin eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı sosyal bütünlüğe yatırım yapması gerektiğini ifade etti.