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    BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." ifadelerini kullandı
    • AA
    • 24.02.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 08:40
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    BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

    "BU SAVAŞIN BİR ANLAMI YOK"

    Guterres, "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.

    Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi'nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

    BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok #1


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