BM Genel Sekreteri Guterres: Fosil yakıtlardan çıkışı sağlamalıyız Guterres, fosil yakıt kullanımını azaltmayı değil, net bir takvimle bu yakıtlardan çıkışı sağlamaları gerektiğini söyledi. Dünya liderlerine seslenen BM yetkilisi, "Gezegenin çökmesini ve yanmasını önleyebilirsiniz" dedi.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin Dünya'ya olumsuz etkilerine ilişkin uyardı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor.

Guterres, bunu başarabilmek için net bir takvim belirlemeleri gerektiğini söyleyerek, fosil yakıtlardan çıkmalarının zorunlu bir hamle olduğunu belirtti.

Guterres, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, dünya liderlerine iklim aksiyonunu hızlandırmaları için çağrıda bulundu.

"Gezegenin çökmesini ve yanmasını önleyebilirsiniz"

Paris Anlaşması hedeflerinden çok uzakta olunduğuna işaret eden Guterres, şöyle konuştu:

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece limitine ulaşmasına ise çok az kaldı ancak çok geç değil. Dünya liderleri, gezegenin çökmesini ve yanmasını önleyebilirsiniz. Şimdi harekete geçersek, en kötü iklim kaosundan kaçınmak için gerekli teknolojilere sahibiz.



Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine giden yolu net bir şekilde çizdi. Ancak liderliğe, işbirliğine ve siyasi iradeye ihtiyacımız var ve buna şimdi ihtiyacımız var.

"2050 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmaya çağırıyorum"

COP'un başarısının, sorunlu alanlara ilişkin güvenilir bir reçete sunulmasına bağlı olduğunu aktaran Guterres, şu ifadeleri kullandı:

Bu alanlardan ilki emisyonların keskin şekilde azaltılması. G20 ülkeleri, emisyonların yüzde 80'ini oluşturuyor ve emisyonların azaltılmasında liderlik etmeli.



Ülkeleri net sıfır emisyon için takvimlerini hızlandırmaya, gelişmiş ülkeleri 2040'ta, gelişmekte olan ekonomileri de 2050 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmaya çağırıyorum.

"Yanan gezegeni fosil yakıtlarla kurtaramayız"

Guterres, ikinci önemli konunun fosil yakıtlar olduğuna işaret ederek, "Yanan bir gezegeni fosil yakıtlarla dolu bir hortumla kurtaramayız. Sıcaklık artışını sınırlandırmak ancak fosil yakıtlardan çıkışla mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"Net bir takvimle fosil yakıtlardan çıkışı sağlamalıyız"

Guterres, bilimsel çalışmaların fosil yakıt kullanımı konusuna ilişkin net bulgular ortaya koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Fosil yakıt kullanımını azaltmayı değil, net bir takvimle fosil yakıtlardan çıkışı sağlamalıyız.



Küresel Durum Değerlendirmesinde, sadece fosil yakıtlardan çıkış değil, yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına, enerji verimliliğindeki ilerlemenin iki katına çıkarılması taahhüt edilmeli.

"Temiz enerji dönüşümü ekonomik olarak kaçınılmaz"

Dünyada temiz enerji dönüşümünün ekonomik olarak kaçınılmaz olduğunu dile getiren Guterres, şöyle devam etti:

Tek soru, bu gerçekleşmeden önce gezegenimizin ne kadar ısınmaya dayanacağı. Bu nedenle fosil yakıt şirketlerine bir mesajım var. Eski yolunuz hızla yaşlanıyor, modası geçmiş bir iş modeline tekrar dönmeyin.



Temiz enerji dönüşümüne öncülük edin, hata yapmayın. iklim sürdürülebilirliğine giden yol, aynı zamanda şirketlerinizin ekonomik sürdürülebilirliğine giden tek geçerli yol.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)