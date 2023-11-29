BM Genel Sekreteri Guterres: İnsani aranın kilit sorunları çözmedi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan insani aranın kilit sorunları çözmediğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde uygulamaya girdi.

Arabuluculuk çalışmaları sonucunda insani aranın 2 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

Uzlaşı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Guterres: İnsani aranın kilit sorunları çözmedi

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de asıl 'insani ateşkes' ilan edilmesi gerektiğini belirterek, "İnsani ara, doğru yönde atılmış bir adımdı. Umut sembolüydü ancak karşı karşıya olduğumuz kilit sorunları çözmüyor" dedi.

Guterres, koşulsuz ve derhal esirlerin salınmasını ve insani yardımların Gazze'deki insanlara hemen ulaşmasını sağlayacak insani ateşkeste ısrarcı olduklarını vurguladı.

İnsani aranın sona ermesinin ardından yeniden saldırılarına başlayacağını söyleyen İsrail hükümetine de mesaj gönderen Guterres, "Mesajım çok açık. İnsani ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.