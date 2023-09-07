BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim açıklaması: Yıkım başladı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten endişe uyandıran bir açıklama geldi. Guterres, yaşanan sıcaklıkların kayıtlara alınmış en sıcak yaz olduğunu belirterek, "İklim yıkımı başladı." dedi.

AA

Dünya bu sene yaz aylarında adeta kavruldu.

Birçok ülkede tarihlerinde görülmemiş sıcaklıklara ulaşıldı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İklim yıkımı başladı"

Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.

Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı." uyarısında bulundu.

"İklim krizini engelleyebiliriz, kaybedecek vaktimiz yok"

Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)