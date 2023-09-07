BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim açıklaması: Yıkım başladı
AA

Dünya bu sene yaz aylarında adeta kavruldu.

Birçok ülkede tarihlerinde görülmemiş sıcaklıklara ulaşıldı.

(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İklim yıkımı başladı"

Bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyardığını anımsatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini ifade etti.

Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı." uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim açıklaması: Yıkım başladı

"İklim krizini engelleyebiliriz, kaybedecek vaktimiz yok"

Artan sıcaklıkların daha fazla harekete geçme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Guterres, "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)