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    BM Genel Sekreteri: Ukrayna Bağımsızlık Gününde barış çağrısı yaptı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 aydır Rus işgali altında olan Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde "barış" çağrısı yaptı.
    • 24.08.2022 - 19:16
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    BM Genel Sekreteri: Ukrayna Bağımsızlık Gününde barış çağrısı yaptı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının barışa ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu "barışın hemen" sağlanması gerektiğini belirtti.

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Guterres, "Bu anlamsız savaşın sonuçları Ukrayna'nın çok ötesinde hissediliyor." dedi.

    "Savaş yeni zafiyetler çıkardı"

    Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşının, "çatışmalar, eşitsizlik, sağlık sorunları, salgın sonrası ekonomi ve iklim krizi nedeniyle yorgun düşen küresel sistemde yeni zafiyetleri ortaya çıkardığını" vurguladı.

    Öte yandan Guterres, "gıda, gübre ve akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişin, milyonlarca insanı daha çok yoksulluğa iten, açlığı ve yetersiz beslenmeyi arttıran küresel bir krize yol açtığını" kaydetti.

    BM Genel Sekreteri: Ukrayna Bağımsızlık Gününde barış çağrısı yaptı #1

    "2023 yılında yeterli gıda bulunamayacak"

    Gübre piyasası dengelenmediği sürece 2023 yılında yeterli gıdanın bulunamayacağını söyleyen Guterres, "dünya genelinde çok sayıda çiftçinin halihazırda bir sonraki sezon için ekim alanlarını azaltmayı planladığını" ifade etti.

    AA'nın haberine göre Guterres, bu durumda, "makul fiyatlarla daha fazla gıda ve gübrenin Ukrayna ve Rusya'dan çıkarılmasının ham madde piyasalarının yatıştırılması ve tüketiciler için fiyatların düşürülmesi adına hayati olduğunu" kaydetti.

    BM Genel Sekreteri: Ukrayna Bağımsızlık Gününde barış çağrısı yaptı #2


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