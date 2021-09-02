BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceğiz

BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceğiz

İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason, Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetime geçmesiyle birlikte ülkelere nazaran birçok kurum ver kuruluş politkalarında değişikliğe gitti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz günlerde Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere 5 daimi ülkeyle toplantı kararı almıştı.

İrlanda, Afganistan'daki insani kriz, barışı koruma ve iklimin güvenlik sorunları üzerindeki etkisine odaklanılması beklenen BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı bugünden itibaren 30 gün süreyle üstlendi.

"TALİBAN ORTAKLIK İSTİYORSA BUNU KAZANMASI GEREKİR"

İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason kürsüde yaptığı konuşmasında, "Taliban, uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerekiyor" dedi.

"SÖZE DEĞİL, EYLEME GÖRE DEĞERLENDİRİRİZ"

İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanı Geraldine Byrne Nason, düzenlediği basın toplantısında, ''Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz." dedi.

Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğine dikkati çelen Byrne Nason, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise Taliban'dan hesap soracaklarını belirtti.