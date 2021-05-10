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    BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek

    BMGK, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.
    • AA
    • 10.05.2021 - 01:34
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    BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek

    İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'deki şiddeti devam ediyor.

    İsrail güvenlik güçlerinin ramazan boyunca Filistinli Müslümanlara sert müdahaleleri Birleşmiş Milletler'in (BM) gündemine taşınıyor.

    BMGK TOPLANIYOR

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.

    İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.

    BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs te artan gerginliği görüşecek #1

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