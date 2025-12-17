BM: İsrail Batı Şeria'daki yerleşim çalışmalarını durdurmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in bir yandan Gazze ateşkes ihlalleri, diğer yandan ise Batı Şeria'daki kanunsuz yerleşimleri sürüyor.

Uluslararası hukuka aykırı İsrail politikalarına küresel tepkiler gösterilmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturuma Kudüs'ten telekonferansla katıldı.

"FİLİSTİN DEVLETİ OLASILIĞI TEHDİT EDİLİYOR"

Oturum sırasında konuşan Alakbarov, yerleşim yerlerinin genişletilmesine son verilmesi çağrısı yaparak, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini sürekli genişletmesinin gerilimleri körüklediği, Filistinlilerin topraklarına erişimini engellediği ve coğrafi olarak bütünleşik ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olasılığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

GENİŞLEME 2017'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

İsrail'in bu yılki yerleşim genişlemesinin, BM'nin 2017'de izlemeye başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını aktaran Alakbarov, Tel Aviv yönetimini uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

ÖLÜM VE YIKIMA YOL AÇTIĞI DİLE GETİRİLDİ

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının, çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına, kitlesel yerinden edilmeye ve özellikle mülteci kamplarında yaygın yıkıma yol açtığını vurgulayan Alakbarov, İsrail güçlerinin Filistin kamplarındaki varlığını sürdürmesinin, yasadışı işgale son verme yükümlülükleriyle bağdaşmadığına dikkati çekti.

"HESAP SORULMALI"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle zeytin hasadı mevsiminde, İsrail güvenlik güçlerinin varlığında veya desteğiyle, giderek daha sık ve şiddetli hale gelen saldırılarını da kınayan Alakbarov, İsrail yetkililerinin bu saldırıları önlemesi, faillerine hesap sorması ve çiftçilerin topraklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlaması gerektiğinin altını çizdi.