BM kuruluşlarından ortak Gazze açıklaması Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar, Gazze'yle ilgili yaptığı açıklamada "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

AA



İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, Gazze'yi gece gündüz demeden bombalıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda 37 gündür hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

Dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerdeyken, BM kuruluşları Gazze için toplandı.

Acil uluslararası eylem çağrısı

Ortak açıklama yapan BM kuruluşları, Gazze için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

"Dünya sessiz kalamaz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)