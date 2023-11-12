BM kuruluşlarından ortak Gazze açıklaması

AA
İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor..
7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, Gazze'yi gece gündüz demeden bombalıyor.
Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda 37 gündür hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.
Dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerdeyken, BM kuruluşları Gazze için toplandı.
Acil uluslararası eylem çağrısı
Ortak açıklama yapan BM kuruluşları, Gazze için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.
"Dünya sessiz kalamaz"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz.
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