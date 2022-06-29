BM: Myanmar'da 250 bin çocuk yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, askeri darbeden bu yana Myanmar'da süren insani krizin çocuklara ciddi zarar verdiğini açıkladı. BM, 250 bin çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü yıllardır sürüyor.

2012'de başlayan katliamlarda Myanmar ordusu eliyle yapılan saldırılarda binlerce Müslüman katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbeden bu yana Myanmar'da süren insani krizin çocuklara ciddi zarar verdiğini belirtti.

382 çocuk öldü

BM Çocuk Hakları Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2021'deki darbeden bu yana en az 382 çocuğun taraflar arası çatışmalarda öldüğü veya yaralandığına dikkat çekilerek, 1400'ün üzerinde çocuğun da askeri yönetim tarafından keyfi olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocukların darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve 27 Mayıs itibarıyla 274 çocuğun hala gözaltında tutulduğu belirtildi.

Ordu, çocukları rehin olarak kullanıyor

Darbeden bu yana Myanmar ordusunun çocukları kaçırma vakalarında artış görüldüğü ve özellikle ülkedeki bazı insan hakları savunucularının, askeri darbeye direniş göstermemeleri için çocuklarının rehin alınarak tehdit edildiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslüman çocukların da göç bağlantılı sebeplerden keyfi olarak gözaltına alındığı ve tutuldukları yerde çocukların kötü muamele gördüğü iddiaları yer aldı.

250 bin çocuk yerinden edildi

Darbeden sonra ülke içinde yerinden edilen 700 binin üzerinde kişinin 250 bininin çocuk olduğu vurgulandı.

7,8 milyon çocuk okula gidemiyor

Taraflar arası çatışmalar ve askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin çocukların eğitimini olumsuz etkilediği ve an itibarıyla 7,8 milyon çocuğun eğitimlerine devam edemediğinin altı çizildi.

Sağlık sisteminin de askeri darbe nedeniyle ciddi oranda aksadığı ve bu yıl içinde 33 bine yakın çocuğun, rutin bağışıklık aşıları yaptırmadığı için hayatını kaybetme tehlikesinin olduğuna dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra 1,3 milyon çocuk ile 700 binin üzerinde yeni doğum yapan annenin beslenme yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Dünyaya çağrıda bulunuldu

AA'nın haberine göre Myanmarlı çocukların, ülkedeki çatışmalar ve insani krizin yükünü çekmeyi sürdürdüğü kaydedilerek, çocukların geleceğinin kurtarılması için uluslararası camiaya çağrıda bulunuldu.