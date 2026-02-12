BM: Suriye Cumhurbaşkanı ve bakanlarına 5 suikast girişimi önlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de devrilen Beşar Esad sonrası, Cumhurbaşkanlığına Ahmed Şara getirildi.

Tarihi devrim sonrası Suriye'de dönüşümler yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda yayınlanan bilgilerde, Suriye'deki yeni hükümete ilişkin dikkat çekici ifadeler yer aldı.

5 SUİKAST GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

BM Terörle Mücadele Ofisi’nin hazırladığı raporda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi olduğu ancak bunların önlendiği kaydedildi.

SUİKAST GİRİŞİMİ, DEAŞ'IN PARAVAN ÖRGÜTÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde “hedef alındığı” aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ’ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

BİRİNCİL HEDEF ŞARA

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih ​​veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara’nın, DEAŞ'ın “birincil hedefi olarak değerlendirildiği” ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.