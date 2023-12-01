BM: Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, "Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı" dedi.

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AA

İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, Gazze'yi gece gündüz demeden bombalıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda günlerdir hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü"

"İnsani ara"nın ardından Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını hatırlatan Laerke, "Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı." dedi.

BM'nin yardım tırlarının, nüfusun daha yoğun olduğu Gazze'nin güneyine ulaştırıldığını belirten Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." diye konuştu.

Çok moral bozucu dedi

Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce kişinin bulunduğunu hatırlatan Laerke, bu durumun "çok moral bozucu" olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)