BM'den Gazze açıklaması: Geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." dedi.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramını daha da derinleştiriyor.

Bölgeye yönelik hava saldırıları sivil yerleşim bölgelerine dek uzanırken, bölgede yaşayan siviller acımasızca katlediliyor.

Uluslararası toplumdan ise İsrail'in bu vahşi saldırılarına son vermesi için çağrılar yapılıyor.

"Çocuklar açlıktan ölüyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gazze'de yarım milyondan fazla kişinin açlığın eşiğinde olduğunu ifade eden Griffiths, "Çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

Griffiths, İsrailli yetkililerin şubat ayında 224 yardım misyonundan sadece yarısına izin verdiğini kaydederek, artan hukuksuzluğun yardım dağıtımını engellediğine işaret etti.

"Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım"

Son çare olması gereken havadan yardım fırlatmanın yaygınlaştığına işaret eden Griffiths, 160 BM personelinin öldürüldüğünü, rehinelerin hala serbest bırakılmadığını bildirdi.

Griffiths, saldırıların 6. ayında 6 temel sorunu listeleyerek, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." mesajını verdi.

BM'nin hayat kurtarmak için ne yapılması gerektiğini bildiğini ancak doğru koşullar ve güvencelerin sağlanmasının şart olduğunun altını çizen Griffiths, ateşkes sağlanması ve savaş kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Gazze'ye yardım koridorları

Griffiths, Gazze'ye daha fazla giriş noktası, tedarik yolu ve kent içinde depo imkanı sağlanması gerektiğini belirterek, yardım konvoylarının daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Kontrol noktalarından serbest ve güvenli geçiş talebinde de bulunan Griffiths, ticari sektöre daha fazla rol verilmesini istedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)