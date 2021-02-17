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- BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 93 tır insani yardım gönderildi.
- AA
- 17.02.2021 - 15:46
Birleşmiş Milletler'in yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çeşitli eşyalar taşıyan tırların geçişleri de sürüyor.