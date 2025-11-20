BM'den Netanyahu uyarısı: Suriye ziyareti endişe verici

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti.

Birleşmiş Milletler (BM), Netanyahu'nun bu ziyaretine karşı uyarıda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"EN HAFİF TABİRLE ENDİŞE VERİCİ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için Dujarric, "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici." dedi.

İSRAİL'E 'GERİ ÇEKİLME ANLAŞMASINA UYMA' ÇAĞRISI

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu." diye konuştu.

SURİYE EGEMENLİĞİNE YÖNELİK CİDDİ BİR İHLAL VURGUSU

Daha sonra BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da "Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail siyasi liderliğinin bugün Suriye topraklarına girmesini ve Suriye'nin egemenliğine yönelik daha ciddi bir ihlalde bulunmasını kınadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, 2799 (2025) sayılı kararında Suriye'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğunu teyit ettiği göz önüne alınarak Rochdi'nin, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve 1974 Anlaşması'na uyulması konusunda Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını üstlenmeye çağırdığı aktarıldı.

NETANYAHU, SURİYE'DE TAMPON BÖLGEYE GİTMİŞTİ

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği bildirilmişti.

İsrail yönetimi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.