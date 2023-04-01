BM'den nükleer tehdit açıklaması: Riskin en yüksek olduğu dönemdeyiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) olağanüstü toplanması talebinde bulunmuş, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ise Rusya'nın bu kararını 'sorumsuzca' bulduklarını bildirmişti.

"Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer riskin en yüksek olduğu dönemdeyiz"

BMGK'da düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler' başlıklı oturumda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Putin'in açıklamalarını anımsatarak tüm üye ülkelerin gerginliği artıracak ya da hataya yol açacak adımlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

Nakamitsu, taraf ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'nın (NPT) yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek söz konusu yükümlülükler sayesinde nükleer silah kullanımı ve yaygınlaşmasının engellediğini belirtti.

Nakamitsu, "Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ukrayna'daki savaş bu riskin en vahim örneği" uyarısında bulundu.

ABD, Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

ABD Daimi Temsilciliği adına söz alan Büyükelçi Robert Wood ise Putin'in bu kararının 'Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli davranışlarının' arttığını gösterdiğini, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı olduğunu söyledi.

Rusya'nın meşru zemini bulunmayan Ukrayna Savaşı' çerçevesinde gerginliği artırmaya çalıştığını savunan Wood, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna topraklarından çekilme çağrısını yineledi.

Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Batı dünyasının Rusya'yı haksız yere suçlayarak 'tüm kötülüklerden' sorumlu tutmaya çalıştığını savundu.

Ülkesinin barış ve güvenliği tehdit etmediğini savunan Nebenzia, hiçbir yükümlülüğü ihlal etmeden Belarus ile olan işbirliklerini artırdıklarını söyledi.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise Rusya'nın tüm nükleer silahsızlanma mimarisini altüst etmeye hazır olduğunu savunarak Rusya'nın BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine yerine getirmek yerine 'dünyayı nükleer kıyamete' sürüklemeye hazır olduğunu söyledi.