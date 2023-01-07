BM'den Taliban'a çağrı: Kadınlara kısıtlamaları kaldırın

BM'nin Afganistan temsilcisi, "Taliban'ın yasağı, tüm Afganlara zarar verecek" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik yasaklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamayı, BM Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkan Vekili Markus Potzel yaptı.

Afganistan'da temaslarda bulunan Potzel, Taliban yetkililerinden, kızların eğitim alması ve kadınların çalışması konularında getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

"Yasak, tüm Afganlara zarar verecek"

Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim ile görüşen Potzel, "Afganistan yeni bir kriz dönemine giriyor. Taliban'ın kadınların eğitimine ve yardım kuruluşlarında çalışmasına yönelik yasağı tüm Afganlara zarar verecektir." dedi.

Son bir haftadır Afgan yetkililerle temaslarını sürdüren Potzel, Taliban yönetiminin önde gelen isimleri Başbakan Yardımcısı Abdul Selam Hanefi, Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Kadınların çalışması ve kızların eğitim almasına yönelik engellemelere tepki

Görüşmelerde, Afgan halkına yönelik insani yardımın sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarında kadınların çalışması ve kızların eğitim alması konularında getirilen kısıtlamalar ele alındı.

Taliban yönetiminin yasak kararı

Potzel, görüşmelerde ülkedeki insani kriz ile mücadelede söz konusu engellerin kaldırılmasının önemini vurguladı.

Taliban yönetimi, aralık ayının sonlarında kızların üniversitelerde eğitim almasını ve kadınların yerli ve yabancı STK'larda çalışmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

STK'lardaki kadınların varlığının önemi

Taliban'ın bu adımı gerek ülke içinde gerekse uluslararası toplumda büyük tepki toplamıştı.

AA'nın haberine göre, kadınların STK'larda çalışması, Afgan halkına yönelik yardımların ulaştırılması açısından büyük önem taşıyor.