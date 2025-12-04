BMGK heyetinden Suriye'ye ilk ziyaret: Ahmed Şara ağırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye yeniden ayağa kalkıyor...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, kurulduğu 1945'ten bu yana Suriye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

MAHALLELERİ İNCELEDİLER

Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümünde Lübnan-Suriye arasındaki Jdeidet Yabous sınır kapısından ülkeye giriş yapan BMGK heyeti, Esad rejiminin yol açtığı ağır hasarı incelemek üzere başkent Şam'daki Jabor mahallesini ziyaret etti.

Heyet ayrıca, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi ve BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi eşliğinde Bab Tuma'daki Beit al-Wali Oteli ve Emevi Camii de dahil olmak üzere tarihi yerleri gezdi.

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜLER

Heyet, daha sonra Halk Sarayı'nda Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriyeli bakanlar da yer aldı.

Ziyarette uluslararası toplumun Suriye'nin yeniden inşa sürecine verdiği destek ve ülkenin egemenliğine ve istikrarına olan bağlılığı vurgulandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ

BM Güvenlik Konseyi ziyaretleri nadir olarak yapılıyor ve 15 üye arasında oy birliği gerektiriyor.

Konsey, son olarak 1992'de Angola, 1993'te eski Yugoslavya, 2001'de Kosova ve 2024'te Kolombiya'yı ziyaret etti.

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 1945 yılında BM Şartı uyarınca kurulan Güvenlik Konseyi, 15 üyeden oluşuyor.

Daimi 5 üye ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin veto yetkisine sahipken, diğer 10 geçici üye coğrafi dağılım esaslarına göre 2 yıllık süreyle seçiliyor.

Konsey, ateşkesler, yaptırımlar, seyahat yasakları, diplomatik kısıtlamalar ve ortak askeri harekat gibi bağlayıcı tedbirler alabiliyor.