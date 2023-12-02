BMGK, Somali'ye yönelik silah ambargosunu yaklaşık 30 yılın ardından kaldırdı

AA & Ensonhaber
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin oylanan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
"Bu kararın temel amacı Eş-Şebab tehdidini azaltmaktır" ifadelerine yer verilen kararda Eş-Şebab'ın Somali ve bölge güvenliğine yönelik süregelen tehdidinin endişeyle karşılandığı aktarıldı.
Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, oylamanın ardından yaptığı konuşmada bu kararın Somali'nin güvenlik tehditleriyle mücadelesine katkı sağlayacağını söyledi.
1992'den bu yana ambargo vardı
BMGK, ordudaki silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin Eş-Şebab'ın eline geçmesini önlemek amacıyla Somali'ye 1992'den bu yana silah ambargosu uyguluyordu.
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