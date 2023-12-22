BMGK'da Gazze oylaması dördüncü kez ertelendi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne insani yardımlara ilişkin karar tasarısının oylanması anlaşma sağlanamadığı için dördüncü kez iptal edildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

BMGK oylaması yine yapılamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridin'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması dördüncü kez ertelenerek ertesi güne bırakıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK üyelerinin kapalı oturumundan sonra yaptığı açıklamada son bir haftadır Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sunduğu Gazze karar tasarısı üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.

Greenfield, kabul edilmesi halinde kararın ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayacağını, karar tasarısının talep ettikleri değişiklerle birlikte sunulması halinde tasarıyı destekleyeceklerini dile getirmişti ancak beklenen oylama bir kez daha gerçekleşmedi ve dördüncü kez ertelendi.

Çatışmalara ara talebi kalktı

Karar tasarısının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı hususlardan biri insani yardımların engelsiz erişimi için 'çatışmalara ara verilmesi' talebi olmuştu.

Yeni tasarıda bunun yerine Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için 'acil adım atılması ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması' çağrılarına yer verildi.

Tartışmalara neden olan bir diğer husus ise karar tasarısındaki 'BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması' talebiydi.

Yoğun müzakerelerin sonunda taraflar mekanizma yerine Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için 'Genel Sekreter'in Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü ataması' üzerinde mutabık kaldı.

Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edildi.

Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunulan tasarıda gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirildi.

Koordinatörün insani yardımların türünü teyit etmesi istenen karar tasarısında aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını 'kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme' görevleri verildi.

Koordinatörün BMGK'ya çalışmaları hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istenirken tüm taraflara koordinatörle iş birliği halinde hareket etme çağrısı yapıldı.

Yardımların erişimi ön plana çıktı

Gazze'deki sivil topluma yardımların 'yeterli miktarlarda aktarılması' gerektiğinin altı çizilen karar tasarısında buna gıda, su, temizlik malzemesi, elektrik, telekomünikasyon ve tıbbi servislerin dahil olduğu ifade edildi.

Gazze'ye temel gıda ve servislerin ithalatının tekrar başlamasının önemine değinilirken yardımların sapma olmadan sivil halka ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında tarafların Gazze'ye yardımların erişimini artırmak için tüm mevcut yollarının kullanımını kolaylaştırmaları talep edildi.

Yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması istenilen tasarıda hastaneler, tıbbi tesisler, okullar, ibadet alanları ve BM tesisleri ile personeli, tıp personeli ve araçlarının uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiğinin altı çizildi.

Guterres, 99. maddeyi işletmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ya mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'da yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık'ta 153 ülkenin 'evet' oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de 'hayır' oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

ABD daha önce 16 , 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

BMGK'da 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.