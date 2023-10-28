BM'nin Gazze'ye gıda yardımı durma noktasına geldi Gazze'de iletişimin kesilmesiyle birlikte yardım kuruluşlarının girişimleri de sekteye uğradı. Yardım kuruluşları bölgeye ulaşamıyor.

AA

Gazze ateş atında. Abluka altına alınan ve İsrail'in saldırılarıyla boğuşan Gazze'de suya ve gıdaya erişim azalırken, enerji de tamamen tükendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımlarının durma noktasına geldiğini bildirdi.

McCain, sabah saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda da Gazze'deki ekipleriyle temaslarını kaybettiklerini belirterek, çatışmalar sürerken tüm insani yardım çalışanlarının ve sivillerin güvenliğinden endişe ettiğini kaydetmişti.

"İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var"

McCain, Gazze'deki insani duruma ilişkin "X" sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şöyle konuştu:

Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)