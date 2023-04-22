Bob Menendez: F-16 satışına karşı olmaya devam ediyorum ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Türkiye suçlarken savaş uçağı tedarikine yine karşı çıktı.

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Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Daha önce Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekatına karşı çıkan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez, Türkiye'ye hiçbir F-16 satışını onaylamayacağını söylemişti.

Tedarike yine karşı çıktı

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, "Türkiye bu şekilde ödüllendirilmek için yeterince şey yapmadı" iddiasında bulunarak, Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satışına karşı olduğunu yineledi.

"F-16 satışına karşıyım"

Türk hükümetinin Yunanistan'a karşı "saldırgan tavra" sahip olduğunu öne sürerek suçlamalarını sürdüren Menendez, "F-16 satışına karşıyım." ifadesini kullandı.

Menendez'in iddiası: Yunan hükümeti barış içinde yaşamak istiyor

Menendez, Kongre'nin Türk F-16 füze sistemlerinin modernizasyonu için değil, birlikte çalışabilir iletişim araçları için yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Menendez, "Yunan hükümetinin Türkiye ile barış içinde yaşamak istediğini her zaman gördüğünü" dile getirdi.