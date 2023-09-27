Bob Menendez hakim karşısına çıktı: Kefaletle serbest kaldı Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla suçlanan Türkiye düşmanı senatör Bob Menendez, ilk kez hakim karşısına çıktı. Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ensonhaber.com

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.

Bob Menendez'in ise bu kez başı rüşvet suçlamasıyla dertte.

Rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Evinde külçe külçe altın çıktı

Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar ve satışlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan askeri yardımlar ile Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Hakim karşısına çıktı

ABD'de "rüşvet almakla" suçlanan ve Türkiye karşıtlığı tutumlarıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez, hakim karşına çıktı.

Kefaletle serbest bırakıldı

Bob Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Pasaportuna el konuldu

Senatörün pasaportuna el konurken, seyahati de izne tabi tutuldu.