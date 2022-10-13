Petrol
93.2
0.81%
Euro
18.0489
0.15%
Dolar
18.5881
0.12%
Altın
998.1
-0.07%
Borsa
3547
0.84%
Bitcoin
357.914
-0.48%
BTXN Coin
8.67
9.33%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Bob Menendez: Türkiye'ye hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım

    Senato'nun kararına tepki gösteren Menendez, F-16 karşıtı adımlar atmayı sürdüreceğinin sinyalini verdi. Menendez, Türkiye'yi asılsız iddialarla suçlamaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bob Menendez: Türkiye'ye hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım

    Amerikalı Senatör Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 tedarikiyle ilgili düzenlemede yapılan değişiklikler nedeniyle endişeye kapıldı.

    F-16 satışını engellemek isteyen New Jersey Senatörü Menendez, Maryland Senatörü Chris van Hollen ile birlikte anlaşmaya "Türkiye'ye sağlanacak jetler, Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyecek. ABD çıkarlarına uygun olacak." şeklinde eklemeler yapmıştı.

    Menendez'in F-16 rahatsızlığı

    Senato, 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'ndan Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeleri çıkardı.

    Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının tedarikini engelleme çabalarını sürdüreceğinin mesajını verdi.

    "Hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım"

    Yunan basınından konuyla ilgili haberi alıntılayan Menendez, söz konusu değişikliklerin, "Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için ellerindeki tek araç" olduğunu savundu.

    Menendez, "Açık konuşayım: Türkiye için hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım." diye yazdı.

    "Türkiye'yi durdurun" çağrısı yaptı

    Ankara'yı bölgede "saldırgan" olmakla suçlamaya çalışan Yunanistan dostu Senatör, "Türkiye'yi durdurun" çağrısı yaptı.

    Bob Menendez: Türkiye ye hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım #1

    Bob Menendez: Türkiye ye hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım #2


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'de
    Futbol

    Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'de

    Ankara'da arkadaşını öldüren sanık: Gelip dilinizi koparacağım
    3. Sayfa

    Ankara'da arkadaşını öldüren sanık: Gelip dilinizi koparacağım

    Görüş Bildir