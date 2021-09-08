Boeing yöneticilerine, ölümcül kazalar nedeniyle dava açılabilir

ABD'li yargıç, iki kazanın ardından havacılık şirketi hakkında görüşünü paylaştı. Hissedarların şirkete dava açması gerektiği kaydedildi.

Çok uluslu Amerikan havacılık şirketi Boeing'in ürettiği 737 Max tipi yolcu uçağı, 2018 ve 2019 yıllarında Endonezya ve Etiyopya'da düşmüş, 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaların ardından 737 Max uçaklarının uçuşlarının durdurulmasına karar verildi.

"HİSSEDARLAR DAVA AÇMALI"

ABD'li yargıç Morgan Zurn, Boeing yönetim kuruluna, 737 Max uçağının karıştığı iki ölümcül kaza nedeniyle hissedarlar tarafından dava açılması gerektiğine karar verdi.

İlk kazanın tehlike işareti olduğunu belirten Zurn, uçaktaki kilit bir güvenlik sistemiyle ilgili arıza konusunda harekete geçmesi gereken kurulun konuyu görmezden geldiğini kaydetti.

"GERÇEK KURBANLAR ÖLENLER VE AİLELERİ AMA..."

Zurn, gerçek kurbanların ölenler ve aileleri olduğunu, ancak yatırımcıların da "milyarlarca dolar kaybettiğini" sözlerine ekledi.