Bolivya'da halk, devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti

Nüfusu 12 milyonu aşan Bolivya'da 8 milyonu aşkın seçmen, sandık başına gidiyor...

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, halk, devlet başkanını belirlemek üzere ülkenin 9 eyaletinde kurulan 3 bin 733 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

8 ADAY YARIŞIYOR

Oy kullanmanın 18 yaş üstü olduğu ülkede, oy verme işlemi yerel saatte 17.00'ye kadar sürecek.

Bolivya'da yapılacak seçimlerde yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra Kongre üyeleri de belirlenecek.

Bolivya'da devlet başkanı olmak için 8 aday yarışsa da tüm anketlerde iki aday ön plana çıktı.

2 ADAY DİKKAT ÇEKİYOR

Yarışın, merkez sağın adayı 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga arasında geçmesi bekleniyor.

Her iki aday da kazanmaları halinde Bolivya'da her alanda "kapsamlı" değişim vadediyor.

DESTEKÇİLERİNE GEÇERSİZ OY KULLANMALARI ÇAĞRISI

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo-MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo'nun ise parti içerisinde yaşanan bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olması zor görünüyor.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılması Yüksek Mahkeme tarafından reddedilen eski Devlet Başkanı Evo Morales ise destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulundu.

BOLİVYA'DA SEÇİM SÜRECİ

Adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna oturabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor.

Aksi halde seçimin kazananını 2. tur belirleyecek.

Ulusal basına göre, Bolivya'da uzun süredir yaşanan döviz, yakıt sıkıntısı ve sol ittifak arasındaki bölünmeler nedeniyle sandıklardan MAS'ın başarılı olması beklenmiyor.