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    Bolivya'da Jeanine Anez, hapishanede intihar girişiminde bulundu

    Anez, hapishanede hayatına son verme girişiminde bulundu. İçişleri Bakanı Castillo, eski geçici devlet başkanının sağlığı hakkında son durumu paylaştı.
    • AA
    • 22.08.2021 - 11:13
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    Bolivya'da Jeanine Anez, hapishanede intihar girişiminde bulundu

    Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, tutuklu olduğu hapishanede intihar etmek istedi.

    Anez, 13 Mart'tan bu yana hapishanede bulunuyor. Avukat Jorge Valda, açıklamasında, müvekkilinin adli durumundan etkilendiğini belirtti.

    HAYATINA SON VERMEYE ÇALIŞTI

    "Bugün eski Devlet Başkanı Jeanine Anez hayatına son vermeye çalıştı. Tanrı'ya şükür başarısız oldu." ifadesini kullandı.

    KOLUNDA ÇİZİKLER VAR

    İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise düzenlediği basın toplantısında, Anez'in sağlık durumunun stabil olduğunu anlatarak, "Bir kolunda küçük çizikler dışında endişelenecek bir şey yok." dedi.

    Bolivya da Jeanine Anez, hapishanede intihar girişiminde bulundu #1

    DARBE DAVASI

    Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Kasım 2019'da istifa ettiği sürece ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Anez ile eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında önleyici tutuklama kararı verilmişti.

    Ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, La Paz Eyalet Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, 13 Mart'ta gözaltına alınan Anez, eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında verilen 4 aylık önleyici tutuklama kararının süresini 21 Mart'ta 6 aya çıkarmıştı.

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