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Haber Merkezi

Bolivya'dan skandal niteliğinde bir suikast girişimi...

Reşit olmayan bir kıza tecavüz suçlamasıyla yargılanan Bolivya eski Başkanı Evo Morales, Cochabamba şehrinde bir radyo röportajı için arabasıyla yola çıktığında silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Yerel kaynakların aktarımına göre Morales'in arabasına kurşun yağdırıldı ve şoförü yaralandı.

"ARABAMDA 14 KURŞUN DELİĞİ VAR"

Olayın ardından radyoda açıklama yapan Morales, "Geldiğim arabada 14 kurşun deliği var," ifadelerini kullandı.

"Bu planlıydı. Amaç Evo'yu öldürmekti," diyen eski Bolivya lideri, suikast girişimi nedeniyle hükümeti suçladı.

"BU PLANLIYDI"

"Asker mi yoksa polis mi olduklarını bilmiyorum." diyen Morales, bu sözlerle hükümeti hedef göstermeye devam etti.

Söz konusu olay, Morales'in, bir zamanlar müttefiki olan mevcut Devlet Başkanı Luis Arce ile arasındaki siyasi gerginliğin tırmanmasının ardından yaşandı.

ADAYLIĞINA İZİN VERİLMESİ İSTENİYORDU

Morales ve destekçileri geçen ay, başkent La Paz'a doğru günler süren bir yürüyüş başlatmıştı.

Eylemciler Morales'in Arce hükümetine karşı 2025 başkanlık seçimlerinde aday olmasına izin verilmesini talep ediyordu.

Morales ve Arce'yi destekleyen gruplar arasında çatışma çıkmış ve polis çatışmalara müdahale etmişti.